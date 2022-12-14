Zeytinlikleri maden aramasına açan madde geri çekildi

ANKARA (EKONOMİ)



AK Parti’nin Meclise sunduğu torba yasa teklifinde yer alan zeytinliklerin madenciliğe açıklamasına ilişkin madde geri çekildi. Yasa teklifinin Meclis Sanayi Komisyonundaki görüşmelerinde zeytinliklere ilişkin 1’nci maddesinin tekliften çıkarılması için önerge verildi. Önergenin gerekçesinde daha sonra değerlendirilmek üzere maddenin geri çekildiği belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Zeytinliklerle ilgili maddeyi çekmeyi öneriyorum ama gelecekte enerji ile ilgili bir kriz olursa vebali boynunuzadır” dedi.



Yasa teklifinin görüşmeleri öncesinde muhalefet partileri Meclis Dikmen kapıda sivil toplum örgütleri, Akbelen Ormanı için direnen İkizköylülerinde katılı basın toplantısı yaptılar. Zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasına sloganlar ile tepki göstererek, “Zeytin için adalet” pankartı ile basın bildirisi okudular.



Meclisteki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Maden Kanunu'na geçici madde eklenerek zeytinlikler madencilik faaliyetine açılıyordu. Teklife göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkenin elektrik ihtiyacını karışlamak için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda Bakanlık tarafından izin verilebilecekti.