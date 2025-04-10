Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!" ifadelerini kullandı.