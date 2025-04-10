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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu eylemlerine katıldığı için Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!" ifadelerini kullandı.

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