Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Cezası 2 bin 568 lira
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün (1 Aralık) itibarıyla başladı. 1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.
Zamlanacak
Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla 4 bin 69 TL olacak.