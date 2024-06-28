AJET ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında indirimli bilet protokolü imzalandı  

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında bugün imzalanan protokolle birlikte tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ve malul ve malul yakınları iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında %50, dış hat uçuşlarda %20; engelli yolcular iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında %20, dış hat uçuşlarda %25 indirim hakkından faydalanabilecekler. İmzalanan protokol ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları ile engelli yolcuların tüm seyahatlerinde faydalanabilecekleri indirim oranları da belirlendi.

"Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökçe,

“Bugün, AJET ile kuracağımız iş birliği çerçevesinde Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. İmzaladığımız bu protokolün, sağlayacağı kolaylıklardan faydalanacak engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanlarında olduk, onlara hayatın her alanında öncelik verdik. Engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek, hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için büyük bir azimle çalıştık. Bakanlık olarak gerek engellilerimiz gerekse şehit yakını ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere tüm AJET yönetimine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.