AJet yurtdışına uçuşlara kampanya başlattı
Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurt dışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenledi.
AJet yurt dışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. AJet, 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında %40 indirimle alacağınız yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı sunuyor.
Kampanyaya ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Yurt dışına ailenizle %40 indirimli uçun!
1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı biletinizi %40 indirimli alın (vergiler ve harçlar hariç), 6 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında ailenizle unutulmaz anılar biriktirin.
Ajet ile %40 aile indirimli uçmanın tam zamanı!
Ailenizle birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz, Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye seyahatler AJet ile %40 indirimle!
Biletleme Tarihleri: 1 – 4 Mayıs, 2024
Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs – 30 Haziran, 2024