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AJet yurtdışına uçuşlara kampanya başlattı

Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurt dışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenledi.

Haber Merkezi
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AJet yurtdışına uçuşlara kampanya başlattı
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AJet yurt dışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. AJet, 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında %40 indirimle alacağınız yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı sunuyor.

Kampanyaya ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışına ailenizle %40 indirimli uçun!

1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı biletinizi %40 indirimli alın (vergiler ve harçlar hariç), 6 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında ailenizle unutulmaz anılar biriktirin.

Ajet ile %40 aile indirimli uçmanın tam zamanı!

Ailenizle birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz, Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye seyahatler AJet ile %40 indirimle!

Biletleme Tarihleri: 1 – 4 Mayıs, 2024

Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs – 30 Haziran, 2024

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