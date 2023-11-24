Anadolujet, AJET oldu: 10 yılda 200 uçaklı filoya ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen AJET Lansman Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 2008 yılında Türk Hava Yolları’nın (THY) bir alt markası olarak kurulan ANADOLUJET’in pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak “AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam edeceğini ifade etti.

Havayolu sektöründe önemli bir güç olacak

Bakan Uraloğlu, “2008 yılında THY’nin bir alt markası olarak kurulan AnadoluJet’in, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak “AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam edeceğini bildirdi. Uraloğlu, “Anadolujet’in ‘Uçmayan Kalmasın’ mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Canı gönülden inanıyorum ki yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır.” diye konuştu.

AJET’İN 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoya ulaşıp, bölgenin en büyük düşük maliyetli havayollarından biri olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “AJET’İN büyüme stratejisini İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'daki diğer şehirlerimizin yurt dışı bağlantılarının artması yönünde geliştirmesi; vatandaşlarımıza ve ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlere, dolayısıyla ülkemiz turizmine ve ekonomisine büyük fayda sağlayacaktır. Hem yurt içinde hem yurt dışında uçuş ve nokta sayıları önümüzdeki yıllarda büyük bir hızla artarak uçuş ağımız daha fazla güçlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “Hiç şüphesiz AJET; ülkemizin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek, ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacaktır.” dedi. Yeni markanın başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havacılık sektörüne ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisi ile sözlerini bitirdi.

2024'ün mart ayında uçuşlarına başlayacak

Global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olmak ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla kurulan Ajet, 2024 yılı mart sonu itibarıyla operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı merkezli olarak sürdürecek.

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise, Ajet’in hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "AJet, 2024'te de yüzde 12 büyüyerek 24 milyon, 2033 yılında da 55 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Eminim ki AJet markası bu sayıların daha da fevkinde başarılar elde edecek. Bugün 90 uçaklık filosuyla iç hatlarda 41, dış hatlardaysa 29 ülkede 48 noktaya uçan AnadoluJet, Türk Hava Yolları'nın deneyimli kabin ve kokpit ekibiyle birlikte standartlarını yükseltmeye ve küresel bir oyuncuya dönüşmeye devam etti. Yeni ismi, yeni logosu ve yeni kadrosuyla AJet ilk etapta operasyonlarını 3 bin çalışanıyla sürdürecek. Kısa sürede planlama ve özverili çalışmayla hedeflerinin çok daha ötesine geçeceğine inandığım AJet'in 2033 hedefleri arasında uçuş ağını 44 ülkeye çıkarmak ve çevreye duyarlı, karbon salımı az yeni nesil uçaklardan oluşan 200 uçaklık bir filoya ulaşmak bulunuyor. Yeni ismiyle küresel ölçekte büyümeye aday olan AJet'in, sektörün düşük maliyetli havacılık anlayışının önemli bir parçası olacağına inancım tam."