Avrupa şampiyonu Vakıfbank yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE

İtalya'nın Torino kentinde Alpitour Spor Salonu'nda ilk kez iki Türk kadın voleybol takımı karşılaştı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 mağlup etti. Vakıfbank takımı 9 kez final oynadığı kupada, 6'ncı kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Vakıfbank takımı bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.30'da Torino'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İGAPASS’ın sponsor olduğu Vakıfbank takımı çiçeklerle ve bando eşliğinde karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına kupayla poz veren sarı siyahlı oyuncular, şampiyon olarak Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını belirtiler.

Öte yandan organizasyon tarihinde Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'nci kez şampiyonluğuna ulaştı.