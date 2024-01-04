Dünyanın en güvenli hava yolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), listede 16'ncı sırada yer aldı.

İşte 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesi:

Air New Zealand

Qantas

Virgin Australia

Etihad Airways

Qatar Airways

Emirates

All Nippon Airways

Finnair

Cathay Pacific Airways

Alaska Airlines

SAS

Korean Air

Singapore Airlines

EVA Air

British Airways

Türk Hava Yolları

TAP Air Portugal

Lufthansa/Swiss Group

KLM

Japan Airlines

Hawaiian Airlines

American Airlines

Air France

Air Canada Group

United Airlines

Birçok kriter inceleniyor

En Güvenli 25 Havayolu seçimi, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayanıyor.

Seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynuyor.