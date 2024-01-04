Dünyanın en güvenli hava yolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?
Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Peki, THY listede kaçıncı sırada yer aldı?
Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), listede 16'ncı sırada yer aldı.
İşte 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesi:
Air New Zealand
Qantas
Virgin Australia
Etihad Airways
Qatar Airways
Emirates
All Nippon Airways
Finnair
Cathay Pacific Airways
Alaska Airlines
SAS
Korean Air
Singapore Airlines
EVA Air
British Airways
Türk Hava Yolları
TAP Air Portugal
Lufthansa/Swiss Group
KLM
Japan Airlines
Hawaiian Airlines
American Airlines
Air France
Air Canada Group
United Airlines
Birçok kriter inceleniyor
En Güvenli 25 Havayolu seçimi, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayanıyor.
Seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynuyor.