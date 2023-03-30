EL-AL Havayolu 16 yıl sonra İstanbul’da

Hüseyin ASLIYÜCE

SunD’Or Havayolları’nın bugün İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen Boeing 737-900 tipi uçak 172 yolcusu ile saat 09.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcular Havalimanı yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk uçuş nedeni ile gelen yolcu D8 Kapısı’nda bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü, SunD’Or CEO’su Gal Gershon ve yetkililer katıldı

İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü törende yaptığı konuşmada, “Öncelikle depremden etkilenen bölgelere özel bir yardım uçuşu gönderen SunD’Or hava yollarına çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun bir aradan son İGA İstanbul Havalimanı olarak İsrailli bir hava yoluna havalimanımızı açtığımız için çok mutlu, bir o kadar da heyecanlıyız. Bu noktada SunD’Or’un İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek için büyük bir fırsat” dedi.

SunD’Or CEO’su Gal Gershon ise “Bugün, 15 yıllık bir aradan sonra bölgede faaliyet göstermediğimiz bir hattın açılışını İstanbul ile yapıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Hem insani hem de turistik açıdan ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul, İsrail halkı için her zaman favori bir destinasyon oldu ve gelecekte de Türkiye’de ek tatil beldelerine uçuşlar başlatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Havayolu Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İstanbul’a haftalık dört sefer gerçekleştirerek Tel Aviv’e uçacak. Bilet fiyatları da 99 dolardan başlıyor.

En son İsrail’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi El Al 2007 yılında yüksek operasyon maliyetleri nedeniyle uçuşlarını durdurmuştu. Salgın döneminde El Al havayolları tarifesiz kargo uçuşu ilke İstanbul’a tıbbi malzeme getirmişti.

Öte yandan SunD’Or, Birlik ve Kurtuluş Örgütü (Union and Salvation Organization) iş birliğiyle deprem bölgesine bir uçak dolusu yardım malzemesi yollamıştı.