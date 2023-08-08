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Fenerium’un 72’nci şubesi İstanbul Havalimanı’nda açıldı

Fenerium’un 72’nci mağazası, İstanbul Havalimanı terminali gidiş katında açıkladı.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Fenerbahçe Spor Ürünleri, İstanbul Havalimanı terminali gidiş katında Fenerium mağazasının 72’nci şubesini hizmete aldı.

Fenerium mağazasının açılış törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu katıldı.