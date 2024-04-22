İGA İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan’a özel reklam filmi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel “İGA İstanbul Havalimanı Çocuklar Tarafından Sarıldı!” reklam filmi yayınladı.

Reklam filminde, İstanbul Havalimanı’na sızan çocuklar, 23 Nisan’ı kutlamak için hazırladıkları gizli planlarını uygulamaya başlıyor.

Havalimanı’nın operasyon merkezine giren minik misafirlerinden biri, “Lütfen Dikkat! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı coşku ve gururla kutluyor, bu heyecana ortak olmanız için sizleri de 23 Nisan’da terminalimize davet ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı bayramın coşkusunu ve anlamını vurgulayan mesajlarını iletiyor.

Büyüklerden habersiz şekilde kutlama yapmayı planlayan çocukları ise bir sürpriz bekliyor. Havalimanı çalışanlarının da yer aldığı filmde dış hatlar terminalinde bulunan “İstanbul” yazısı önünde bando takımı eşliğinde Türk bayraklı, coşkulu kutlamalar yer alıyor.