İGA: Uçak soruşturma sonrası pistten kaldırılacak

İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinde FEDEX şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımının açılmadığı için uçak gövdesi üstüne indi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kargo uçağını kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uçağın apronda kurtarma çalışmaları devam ederken İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış basın mensuplarına açıklama yaptı. Karakış, "Hidrolik arızası sebebiyle buru iniş dikmesini açamaması sebebiyle bir kargo uçağı 1/6 sağ pistimize acil şniş gerçekleştirdi" dedi.

371 metre sürüklendi

Karakış, "Uçak pistimizin üzerine iniş yaştıktan sonra ana iniş takımları üzerinde belli bir noktada sonra uçağı gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şekilde yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek, piste tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Karakış uçağın ne zaman pistten çekileceğine soran gazetecilere ise, "Önce soruşturmanın bitmesi lazım. Arkasından havayolunun uçağına ne yapacağına karar vermesi lazım" yanıtını verdi.