İGA'dan 665 milyon euroluk yatırım planı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Havalimanı İşletmeleri, özel jet terminali ve havalimanının enerjisini sağlayacak güneş enerjisi santrali (GES) için 665 milyon euroluk yatırım yapacak.

Bloomberg’e konuşan İGA Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Türkiye’deki yüksek borçlanma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yatırımı kendi kaynaklarından yapmayı planladıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı’ndaki üç piste ek olarak bir pistin inşasına başladıklarını, mevcut iki yedek piste bir yedek pist ekleyeceklerini beliren Bilgen, İGA’nın yolcu sayısının bu yıl yüzde 12 civarında artışla yaklaşık 85 milyona ulaşmasını beklediklerini aktardı.

2043’e kadar 200 milyon yolcuya hizmet vermeyi öngörüyor

İstanbul Havalimanı yolcu sayısı bakımından Londra Heathrow Havalimanı’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada bulunuyor. Bilgen önümüzdeki iki yılda İGA’nın Heathrow’u yolcu sayısında geçmesini beklediklerini dile getirdi. 90 milyon yolcuyu ağırlamak üzere inşa edilen mevcut terminal Bilgen’e göre 120 milyon yolcuya hizmet vermek için konfigüre edilebilecek durumda. İGA imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2043’e kadar altı ana pist ile 200 milyon yolcuya hizmet vermeyi bekliyor.

Transit noktası olarak Körfez hub’larıyla rekabet eden İGA Bilgen’in verdiği bilgiye göre Çin havayollarını İstanbul Havalimanı’na getirmek için görüşmeler yürütüyor.

Bilgen, İGA hissedarlarının mevcut durumda hisse satışı yapmak istemediğini ancak önümüzdeki beş sene içinde piyasa koşullarına bağlı olarak halka arzın mümkün olduğunu belirtti. Bilgen, mevcut hissedarlar Kalyon Holding ve Cengiz İnşaat’ın bir noktada stratejik yatırımcı çekmeye de karar verebileceğini kaydetti.