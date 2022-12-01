İGA’dan özel çocuklara yönelik ‘Hayallere Kanat Aç’ projesi

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, özel çocuklara yönelik Cerebral Palsy Türkiye iş birliğinde ‘Hayallere Kanat Aç’ projesini hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında bugün yapılan lansmanın sunuculuğunu oyuncu Ceyda Düvenci yaptı. Yapılan lansmana Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, İGA İstanbul Havalimanı Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, özel ihtiyaca sahip çocuk aileleri ve havalimanı çalışanları katıldı.

Lansmanda konuşan Büyükkaytan, “32 paydaşımızla beraber İGA İstanbul Havalimanı tasarım aşamasından itibaren tamamen erişilebilirlik üzerine kurduk. Bunun üzerinde ilerliyoruz. İGA 50 çocuğa destek olacak. Sizlerin de katkısı ile daha fazla çocuğa destek oluruz.” dedi.

“İGA açıldığından beri yanımızda”

Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin ise, Türkiye'de her yıl 6 bin bebeğe Cerebral Palsy tanısı konulduğuna işaret ederek bu proje ile çocuklara teknoloji temelli rehabilitasyon hizmeti sağlanacağını belirtti. Evgin, “İGA açıldığından beri yanımızda. Teknoloji hayatımı her yerinde var. Çocuklarımız hem eyleniyor hem de örenmiş oluyorlar. 'Hayallere kanat aç' projesi ile birlikte bir farkındalık yaratacağız. Çünkü çocuklarımızın hayat boyu rehabilitasyona ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

Öte yandan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), İGA İstanbul Havalimanı’nın, havalimanı erişilebilirliğine yönelik yeni “Erişilebilirliği Geliştirme Akreditasyonu” programı kapsamında akredite edilen dünyadaki ilk havalimanı oldu.

İGA’nın yaptığı açıklamaya göre, 1-3 Aralık 2022 tarihleri arasında web sitesi üzerinden ziyaretçilerin tasarladıkları uçaklar hareket edip yükseldikçe bağış hedefine biraz daha yaklaşılıyor. Lendiga adasına havalanan uçaklar arasında en çok beğenilen 10 uçağın NFT versiyonu oluşturuluyor.