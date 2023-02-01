İndiGo, THY uçaklarıyla İstanbul seferlerine başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Hintli havayolu şirket İndiGo, geçen yaz ayında pandemi nedeniyle durdurduğu İstanbul seferlerine yeniden başladı. Uçak teslimatlarının gecikmesi nedeniyle geçen yıl ekim ayında THY’den kiralanan uçaklarla şirket geniş gövde uçağa geçiş yapmış oldu.

Hindistan sivil havacılık kurumu yerli taşıyıcıları korumak amacıyla (wet lease) uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla birlikte kiralama süresini artırmış şirkette THY’den 3 adet Boeing 777-300ER tipi uçak kiralamıştı.

İndiGo Hava Yolları, Hindistan’ın Delhi kentinden sabah saatlerinde TC-LKA kuyruk tescilli Boeing 777- 300 ER tipi, TK- 4650 sefer sayılı uçak ile havalanarak saat 11:40 sıralarında İstanbul Havalimanına indi.

Dış hatlar geliş katı F1 kapısında yapılan törende konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; "IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların, iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını ve Kod Paylaşımı Anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Türk Hava Yolları ve IndiGo bugün, IndiGo'nun Delhi'den İstanbul'a geniş gövde operasyonlarını başlatmasıyla ortaklıklarında yeni bir sayfa açtıklarını duyurdular. Projenin, bu çok değerli iki şirket arasındaki ticari ve stratejik iş birliğinin gelecekteki başarısına hizmet edeceğine inancımız tam. Bu iş birliğinin gerçekleşmesi için gerekli onay ve destekleri sağlayan Hindistan ve Türk Sivil Havacılık Otoritelerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.