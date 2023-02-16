İsrail havayolu şirketi ISRAİR, 16 yıl sonra Türkiye’de

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı’ndan sefer yapan havayolu sayısı 96’ya ulaştı.

Yoğunluk bakımından Avrupa’nın en yoğun havalimanlarının başında gelen İGA, yeni havayolu şirketlerini ağırlamaya devam ediyor. Havalimanının son misafiri İsrail merkezli ISRAİR havayolu şirketi oldu. Şirket, Tel Aviv ile İstanbul Havalimanı arasında seferlere başladı. Bu arada İsrail’den gelen uçağın üzerindeki Türk ve İsrail bayraklarının yan yana olması dikkat çekti.

Tel Aviv’de İstanbul Havalimanı’na Airbus 320 tipi uçakla bugün saat 14.40 inen uçağın yolcuları ve uçuş ekibi yetkililer tarafından karşılandı.

En son İsrail’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi El Al 2007 yılında yüksek operasyon maliyetleri nedeniyle uçuşlarını durdurmuştu. Salgın döneminde El Al havayolları tarifesiz kargo uçuşu ilke İstanbul’a tıbbi malzeme getirmişti.