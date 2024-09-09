İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildi

Dünyaca ünlü arama motoru Google’nin Yorum ortalamalarını analiz eden bir araştırma şirketi “Avrupa’nın En İyi Beş Havalimanı” ve “Avrupa’nın En Kötü Beş Havalimanı” kategorisinde yapmış olduğu değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre İGA İstanbul Havalimanı “Avrupa’nın En İyi Beş Havalimanı” kategorisinde birinci oldu.

İGA İstanbul Havalimanı’nından sonra en iyi havalimanı Portekiz, Francisco de Sa Carneiro Havalimanı olurken, Yunanistan’ın Atina Havalimanı üçüncü, Çekya dördüncü ve İsviçre Zürih Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.

Avrupa’nın En Kötü Havalimanı kategorisinde ise ilk sırayı Yunanistan’ın Kandiye Uluslararası Havaalanı oldu. Yunanistan’ın orjinal adı Heraklion Airport, Crete olan Kandiye Uluslararası Havalimanı’nı Fransız Bordeaux-Merignac Havalimanı takip etti. Üçüncü sırada ise Birleşik Krallığa ait Manchester Havalimanı, dördüncü sırada Almanya’nın Berlin Willy-Brandt International Havalimanı yer aldı.

Avrupa’nın En Kötü Beş Havalimanı’ndan sonuncusu ise Belçika’nın Brussels-South Charleroi Havalimanı oldu.

“Başarıyı kovalamaya kararlıyız”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Başarıyı kovalamaya kararlıyız” dedi. Bilgen söyle devam etti; “Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İGA İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz!”

Avrupa’nın En İyi Beş Havalimanı

1.⁠ ⁠İGA Istanbul Havalimanı, (Türkiye)

2.⁠ ⁠Francisco de Sa Carneiro Havalimanı, (Portekiz)

3.⁠ ⁠Athens International Havalimanı, (Yunanistan)

4.⁠ ⁠Vaclav Havel Havalimanı, (Çekya)

5.⁠ ⁠Zurich Havalimanı, (İsviçre)

Avrupa’nın En Kötü Beş Havalimanı

1.⁠ ⁠Heraklion Havalimanı, (Yunanistan)

2.⁠ ⁠Bordeaux-Merignac Havalimanı, (Fransa)

3.⁠ ⁠Manchester Havalimanı, (Birleşik Krallık)

4.⁠ ⁠Berlin Willy-Brandt International Havalimanı, (Almanya)

5.⁠ ⁠Brussels-South Charleroi Havalimanı, (Belçika)