  1. Ekonomim
  2. İGA
  3. İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildi
Takip Et

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildi

İGA İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi 5 Havalimanı kategorisinde birinci seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildi
Takip Et

Dünyaca ünlü arama motoru Google’nin Yorum ortalamalarını analiz eden bir araştırma şirketi “Avrupa’nın En İyi Beş Havalimanı” ve “Avrupa’nın En Kötü Beş Havalimanı” kategorisinde yapmış olduğu değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre İGA İstanbul Havalimanı “Avrupa’nın En İyi Beş Havalimanı” kategorisinde birinci oldu.

İGA İstanbul Havalimanı’nından sonra en iyi havalimanı Portekiz, Francisco de Sa Carneiro Havalimanı olurken, Yunanistan’ın Atina Havalimanı  üçüncü, Çekya dördüncü ve İsviçre Zürih Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.

Avrupa’nın En Kötü Havalimanı kategorisinde ise ilk sırayı Yunanistan’ın Kandiye Uluslararası Havaalanı oldu. Yunanistan’ın orjinal adı Heraklion Airport, Crete olan Kandiye Uluslararası Havalimanı’nı Fransız Bordeaux-Merignac Havalimanı takip etti. Üçüncü sırada ise Birleşik Krallığa ait Manchester Havalimanı, dördüncü sırada Almanya’nın Berlin Willy-Brandt International Havalimanı yer aldı.

Avrupa’nın En Kötü Beş Havalimanı’ndan sonuncusu ise Belçika’nın Brussels-South Charleroi Havalimanı oldu.

“Başarıyı kovalamaya kararlıyız”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Başarıyı kovalamaya kararlıyız” dedi. Bilgen söyle devam etti; “Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İGA İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz!”

Avrupa’nın En İyi Beş Havalimanı

1.⁠ ⁠İGA Istanbul Havalimanı, (Türkiye)
2.⁠ ⁠Francisco de Sa Carneiro Havalimanı, (Portekiz)
3.⁠ ⁠Athens International Havalimanı, (Yunanistan)
4.⁠ ⁠Vaclav Havel Havalimanı, (Çekya)
5.⁠ ⁠Zurich Havalimanı, (İsviçre)

Avrupa’nın En Kötü Beş Havalimanı

1.⁠ ⁠Heraklion Havalimanı, (Yunanistan)
2.⁠ ⁠Bordeaux-Merignac Havalimanı, (Fransa)
3.⁠ ⁠Manchester Havalimanı, (Birleşik Krallık)
4.⁠ ⁠Berlin Willy-Brandt International Havalimanı, (Almanya)
5.⁠ ⁠Brussels-South Charleroi Havalimanı, (Belçika)

iPhone 16 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı...iPhone 16 görücüye çıkıyor! Apple, Glowtime etkinliği başladı: İşte Watch Series 10, Airpods...Teknoloji

 

DTÖ: Küresel gelir eşitsizliği 110 yıl önceki kadar yüksekDTÖ: Küresel gelir eşitsizliği 110 yıl önceki kadar yüksekKüresel Ekonomi

 

İGA
İstanbul Havalimanı, Avrupa’da liderliğini sürdürdü
İstanbul Havalimanı, Avrupa’da liderliğini sürdürdü
İstanbul Havalimanı, ağustosta yaklaşık 8 milyon yolcuyu ağırladı
İstanbul Havalimanı, ağustosta yaklaşık 8 milyon yolcuyu ağırladı
İGA ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı
İGA ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında anlaşma
İstanbul Havalimanı, en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı
İstanbul Havalimanı, en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
İstanbul Havalimanı, yük ve yolcu taşımacılığında Avrupa’nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı, yük ve yolcu taşımacılığında Avrupa’nın zirvesinde