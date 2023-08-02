İstanbul Havalimanı’na Global Traveler’dan iki ödül

Hüseyin ASLIYÜCE

Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen ‘Leisure Lifestyle Awards’ ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı ikinci kez ‘En İyi Aktarma Havalimanı’ seçilirken, 6. kez düzenlenen ‘Wherever Awards’ da ise İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılından sonra 2023’te de bir kez daha ‘En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı’ ödülüne layık görüldü.

Global Traveler'ın her yıl düzenlediği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatleriyle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi yolculuklarını oylarken, sonuçlar dünyanın en iyilerini belirliyor.

Bugüne kadar aldığı pek çok ödülün yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından verilen ‘60 Milyon Üzeri Yolcu’ kategorisinde ‘Dünyanın En İyi Havalimanı’ ve ‘Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı’ seçilmişti, İGA İstanbul Havalimanı aynı zamanda ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ilan edilmişti.