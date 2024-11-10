İstanbul Havalimanı’nda saat 09.05
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı'nda toplanan yerli ve yabancı turistler, polisler ve çalışanlar saat 09.05'te çalan siren üzerine 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal marşı okundu.
Saygı duruşu öncesi Türkçe ve İngilizce anonslarla havalimanında bulunan herkese saygı duruşu davetinde bulunuldu. 2 dakikalık saygı duruşu boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayat adeta durdu. BTA yiyecek içecek şirketi ise Tadında Anadolu’da Atatürk için bölümü hazırlayarak yolcuların düşünceleri yazacağı bir anı defteri koydu.