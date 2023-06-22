Sichuan Airlines, İstanbul-Chengdu seferlerine yeni başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Çin merkezli hava yolu şirketi Sichuan Airlines’ın COVID-19 nedeniyle ara verilen İstanbul-Chengdu, seferleri yeniden başladı. İlk sefer, Çin’in Chengdu şehrinden dün gerçekleşti. Sichuan Airlines’ın Chengdu-İstanbul seferleri Pazartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A330-200, A330-300 model uçaklarla yapılacak.

İlk sefer için İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da bir tören yapıldı. Törene İGA yöneticilerinin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Yardımcısı Wu Jian, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Meng Fanwei ve Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo da katıldı.

Törende konuşan İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin’deki beşinci diplomatik temsilciliği olan Chengdu Başkonsolosluğu’nun yakın zamandaki açılışını takiben yeniden başlayan Chengdu-İstanbul uçuşlarının iki ülke arasındaki yakın iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımaya katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İGA İstanbul Havalimanı’na uçan 91. hava yolu şirketi oldu

Öte yandan İGA İstanbul Havalimanı tarafından uçuşlarına ev sahipliği yapılan toplam hava yolu şirketi sayısı 91’e ulaşırken Çin ile Türkiye arasında faaliyet gösteren hava yolu şirketi sayısı ise ikiye yükseldi.