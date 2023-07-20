TAV Technologies, Zagreb Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Technologies tarafından geliştirilen IATA sertifikalı, "Travel Document Authorization System (TDAS)" çözümleri Zagreb Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı.

Şirketin geliştirdiği bu entegre çözümler, havalimanında check-in ve uçağa biniş dahil çeşitli yolcu temas noktalarını optimize ederek terminal içinde yolcu deneyimini iyileştirirken aynı zamanda yapay zekâdan faydalanarak operasyon ekiplerine veri içgörüleri ve tahmin senaryoları oluşturuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Zagreb Havalimanı CEO’su Hüseyin Bahadır Bedir, " TAV Technologies ile havalimanımıza teknolojik yenilik ve yolcumemnuniyetinde iyileşme açısından değer katan bir işbirliği gerçekleştirdik.TAV Technologies’in çözümleri, aynı zamanda, tüm havalimanı çalışanlarımız için kolay öğrenilebilir ve modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor” dedi.

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk ise yolcu çözümlerinin önemli faydalarını vurgulayarak "Akıllı iş akışlarının, özelleştirilebilir gösterge panolarının ve sorunsuz sistem entegrasyonunun geliştirilmesi gibi alanlarda yolcu çözümlerimizin önemli avantajları bulunuyor. İş zekasıyla geliştirilmiş çözümlerimiz, operasyon planlama ekiplerine yaklaşan uçuşlar, havayolları ve destinasyon dağılımları hakkında istatistikler sunarak verimlilik kazandırıyor. Aynı zamanda 7/24 teknik destek sağladığımız bu çözümlerin Zagreb Havalimanı’nda kullanılmaya başlanmasından dolayı mutluyuz,” şeklinde konuştu.

Öte yandan Hırvatistan’ın en büyük havalimanı Zagreb, 2022 yılında 3.1 milyon yolcuya hizmet vererek pandemi öncesi trafiğin yüzde 91'ini geri kazandı. TAV Havalimanları’nın içinde yer aldığı konsorsiyum Zagreb Havalimanı’nın 2042’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor.