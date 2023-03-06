TAV'ın üç havalimanı dünyanın en iyileri arasında

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb Havalimanları ASQ programı kapsamında bu yıl tanıtılan özel kategorilerde de ödüllendirildi. Üsküp Havalimanı, Avrupa'nın “en temiz havalimanı” seçilirken, Zagreb ve Üsküp “en özel personele sahip havalimanı” ve “en kolay havalimanı yolculuğu” kategorilerinde değer gördü.

Ankara Esenboğa ve Üsküp havalimanları Avrupa'nın "en keyifli havalimanları" arasında gösterilirken. ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller 4-7 Eylül 2023 tarihlerinde Güney Kore’nin Incheon kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit düzenlenecek törenle ödüller teslim edilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl havalimanlarımızda toplam 78,5 milyon yolcuya hizmet verdik. Doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen bu ödülleri kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. ASQ kazananları 2022'de yapılan 465 bin ankete göre belirlendi.