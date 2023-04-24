THY 1 milyarıncı yolcusunu uçurdu

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı iç hatlar gidiş katı G2 kapısında 1 milyarıncı yolcu için bir tören düzenlendi. Törene THY yönetim kurulu başkanı Ahmet Bolat, THY Pazarlama ve satış genel müdür yardımcısı Ahmet olmuştur. THY İnsan Kaynakları genel müdür yardımcısı Abdulkerim Çay ve ilgililer katıldı. THY2nin TK-2216 sefer sayılı uçağı ile Adıyaman’a giden Mustafa Balcı ve ailesi 1 milyarıncı yolcu oldu.

Törende THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat 1 milyarıncı yolcuya 1 milyon mil hediye ediyoruz. Bu miller ile 11 defa Amerika’ya gidiş dönüş ya da 62 defa Adıyaman’a gidiş dönüş yapabileceğini belirtirken Bolat, ‘’1933 yılında kurulan THY bugün 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı. 1 milyarıncı yolcumuzu taşıdığımız için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. 90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031 yılında ise 2 milyarıncı yolcumuza ulaşmayı hedefliyor. Bizlere bu sevinci yaşatan tüm yolcularımıza ve bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

Öte yandan Bolat, dünde aynı zaman da 23 Nisan da 1653 sefer yapmışız. 278 bin 298 yolcu taşımışız rekorumuz oldu. Bu yıl temmuz ayında itibaren de rekorlar kıracağız. 2022 yılı rekorumuz 1561 sefer 272 bin yolcu idi. Dün de İstanbul havalimanından geliş yolcu rekoru 105 bin oldu. Açıklamasında bulundu

1 milyon mil ödül alan Mustafa Balcı ise ‘’Hiç beklediğim bir şey değildi. Çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval mersin’’ şeklinde konuştu.