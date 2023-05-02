THY, Air Baltic ile kod şehir anlaşması imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İmzalanan kod paylaşım anlaşması ile THY ve airBaltic, birbirlerinin İstanbul-Riga seferleriNDE kendi uçuş numaraları ile uçacak. Yolculara daha esnek seyahat olanakları sağlanacak. Böylelikle iki ülke arasındaki yolcu trafiğinin artırılması hedeflenirken yolculara direkt uçuşlarda daha fazla seyahat seçeneği sunulacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada; “airBaltic ile yapılan kod paylaşım anlaşmasının, turistik ve iş amaçlı seyahat edecek yolcularımıza fayda sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'den büyüleyici Riga şehrine seyahati teşvik ederken, Letonya'dan da daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.



airBaltic Başkanı ve CEO'su Martin Gauss ise, “Türk Hava Yolları ile Letonya-Riga ve Türkiye-İstanbul arasındaki yeni uçuşlarımız kapsamında ortak uçuş anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık yerel Baltık yolcularının, Türk Hava Yolları'nın dünya çapındaki geniş uçuş ağından faydalanmasını sağlarken; Türkiye'deki yerel misafirlere de airBaltic'in Avrupa ve ötesindeki çok çeşitli destinasyonlarını keşfetme imkânı sağlayacak. Birlikte başarılı ve uzun soluklu bir iş birliğini dört gözle bekliyoruz.” dedi.