THY, hizmet ihracatı şampiyonu oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TİM’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında gerçekleştirdiği 16,3 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla ‘İhracat Şampiyonu’ ödülüne layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Ödüle ilişkin açıklama yapan Bolat, “Ülkemizde çok büyük potansiyeller var. Ülkemize 3 bin dolar para bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaştığımızda ihracat fazlamız daha da artacak. Bununla ilgili bizim özel programlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya ve Malezya olmak üzere 11 ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığı, TGA ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz, bu da yeni başarılar için azim ve şevkimizi artırıyor.” dedi.