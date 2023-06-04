THY, Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

THY, Icelandair ile imzaladığı ortak uçuş anlaşması ile yolcularına iyileştirilmiş bağlantı opsiyonları sağlamayı ve uçuş destinasyon sayılarını arttırıyor:

Kuzey Amerika ve İzlanda’daki Icelandair yolcuları THY uçuşları ile İstanbul’a gelirken yolcular yine Icelandair ağı üzerinden THY ile İzlanda ve Kanada’ya ulaşabilecek.

Ortak uçuş anlaşması bugün İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Yıllık Genel Kurulu (IATA AGM) organizasyonunda imzalandı. Bu anlaşma sayesinde her iki havayolu, yolcularına tek bir bilet ile bagajlarının son noktaya kadar bağlanmasını sağlanıyor.

Anlaşma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ile yolcularımıza uçuş ağımız üzerinden sunduğumuz seyahat seçeneklerini artırmayı hedefliyor. Yolcularımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Ticari açıdan baktığımızda ise bu ortaklığın, her iki havayoluna da önemli fayda sağlayacağına eminiz.” şeklinde konuştu.

Icelandair CEO'su Bogi Nils Bogason ise, “Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları’nı en yeni ortak uçuş partnerimiz olarak duyurmak gurur verici. Stratejimiz, benzer hizmetler sunan havayolları ile ortaklık kurmak ve müşterilerimiz için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratmaktır. Yeni anlaşma ile iki havayolunun uçuş ağları birbirine daha iyi bağlanacak ve müşterilerimiz için olası uçuş bağlantıları büyük ölçüde artacaktır.” dedi.