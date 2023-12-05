THY reklam yüzünü seçti: Dünyaca ünlü isimle anlaşıldı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek" dedi.

Margot Robbie'nin THY'nin yeni reklam yüzü olması, şirketin uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmek ve Avustralya rotasına dikkat çekmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Güzel oyuncu, küresel düzeyde tanınan bir isim olmasıyla birlikte, Türk Hava Yolları'nın imajını güçlendirecek bir etki yaratabilir.

Bu stratejik iş birliği kapsamında Margot Robbie'nin, Avustralya uçuşlarının öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Göbeklitepe gibi önemli turistik bölgeleri gezecek olması, sadece bir seyahat reklamı ötesinde kültürel ve turistik bir tanıtım hamlesi olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türk Hava Yolları'nın sadece bir ulaşım şirketi olarak değil, aynı zamanda destinasyonları tanıtan bir marka olarak konumlanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Avustralya uçuşlarının aktarmalı olacak olması, Singapur üzerinden gerçekleşecek olan bu yolculuğun, yolculara keyifli bir deneyim sunmak adına düzenlendiğini gösteriyor. Margot Robbie'nin bu seyahat öncesi tanıtımı, hem Türk Hava Yolları'nın marka bilinirliğini artırmaya yönelik hem de Türkiye'nin turistik cazibesini vurgulamak adına önemli bir stratejik adım olarak öne çıkıyor.

Margot Robbie son olarak rol aldığı, 'Barbie' filmiyle büyük beğeni toplamıştı.