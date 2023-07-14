THY, Trabzon seferlerini iptal etti
Trabzon Havalimanı’nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydan, 15 Temmuz saat 00:00 ile 10:00 arası uçuş trafiğine kapatılacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları, Trabzon Havalimanı’nda yapılacak pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması adına, çalışmanın yapılacağı 15 Temmuz gecesi 00.00’da başlayacak çalışmaların, sabah 10.00’da bitmesi planlandığını belirtti. Türk Hava Yolları Basın müşavirliğinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
“15 Temmuz tarihinde Trabzon meydanda yapılacak pist onarım çalışması nedeniyle gece 12.00 ile sabah 10.00 (Türkiye lokal saat) saatleri arası meydan kapalı olacak."
Çalışma nedeniyle iptal olan seferler
Anadolujet
TK 7414 Sabiha Gökçen – Trabzon
TK 7415 Trabzon – Sabiha Gökçen
TK 7062 Ankara – Trabzon
TK 7061 Trabzon – Ankara
TK 7063 Trabzon – Ankara
TK 2836 İstanbul – Trabzon
TK 2846 İstanbul – Trabzon
TK 7950 Trabzon – Amman
TK 2847 Trabzon – İstanbul
TK 7951 Amman- Trabzon
TK 2826 İstanbul – Trabzon
TK 2837 Trabzon – İstanbul
TK 2829 Trabzon – İstanbul