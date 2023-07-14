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THY, Trabzon seferlerini iptal etti

Trabzon Havalimanı’nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydan, 15 Temmuz saat 00:00 ile 10:00 arası uçuş trafiğine kapatılacak.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları, Trabzon Havalimanı’nda yapılacak pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması adına, çalışmanın yapılacağı 15 Temmuz gecesi 00.00’da başlayacak çalışmaların, sabah 10.00’da bitmesi planlandığını belirtti. Türk Hava Yolları Basın müşavirliğinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“15 Temmuz tarihinde Trabzon meydanda yapılacak pist onarım çalışması nedeniyle gece 12.00 ile sabah 10.00 (Türkiye lokal saat) saatleri arası meydan kapalı olacak."

Çalışma nedeniyle iptal olan seferler

Anadolujet

TK 7414 Sabiha Gökçen – Trabzon

TK 7415 Trabzon – Sabiha Gökçen

TK 7062 Ankara – Trabzon

TK 7061 Trabzon – Ankara

TK 7063 Trabzon – Ankara

TK 2836 İstanbul – Trabzon

TK 2846 İstanbul – Trabzon

TK 7950 Trabzon – Amman

TK 2847 Trabzon – İstanbul

TK 7951 Amman- Trabzon

TK 2826 İstanbul – Trabzon

TK 2837 Trabzon – İstanbul

TK 2829 Trabzon – İstanbul