THY uçaklarında TÜRKSAT uydu interneti kullanılacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) kabin içi ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. AJET ve TÜRKSAT arasında uçak içi internet hizmeti için iş birliği protokolü imzalandı.

TCI tarafından geliştirilen Uçak İçi Bağlantı (IFC) sistemi, TÜRKSAT genişband uyduları ve THY Teknik A.Ş’nin sertifikasyon kabiliyetleri kullanılarak AJET için özelleştirildi.

Bu sistem, iş dünyasının kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, dijital beklentileri de karşılayarak AJET yolcularının uçuş deneyimini zenginleştirecek.

İş birliği protokolü ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ‘’AJET ile seyahat eden yolcularımız, kendi yazılımlarımız ve uydu haberleşme sistemimiz sayesinde internete kesintisiz erişebilecek. 2030 yılından itibaren THY’nin tüm uçaklarında TÜRKSAT’ın uydu interneti kullanılacak’’dedi