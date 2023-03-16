THY’nin Düsseldorf, Stuttgart ve Köln uçuşları iptal

Hüseyin ASLIYÜCE

THY Basın Müşavirliğinden verilen bilgiye göre, yarın yapılması planlanan Düsseldorf, Stuttgart ve seferleri Havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle iptal edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklama da Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı’ndan Anadolujet’in Köln ve Stuttgart İstanbul Havalimanı’ndan ise THY’nin Düsseldorf ve Stuttgart seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.