THY’nin İsrail uçuşları iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), bugün İstanbul’dan Tel Aviv’e yapacağı uçuşlarını karşılıklı iptal etti.
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Hüseyin ASLIYÜCE
THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada “İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaşanan politik huzursuzluk kaynaklı protestolar nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir”denildi.
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan: TK786 İstanbul-Tel Aviv, TK794 İstanbul-Tel Aviv, TK795 Tel Aviv-İstanbul karşılıklı iptal edilirken Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise TK7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv seferi karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.