Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'na getiriliyor
13.ncü Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemi tamamlandı. Oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.
Hüseyin ASLIYÜCE
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.
Muhafaza altına alınan çuvallar seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanıı'nda bulunan odada muhafaza edilirken odanın kapısında 7 adet kilit bulunuyor.
Öte yandan yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi.