Adana iş dünyası, tekstilin duayen ismi Uçurum’u kaybetti

Adana sanayisinin tanınmış isimlerinden Arif Uçurum hayatını kaybetti. 73 yaşında vefat eden Arif Uçurum (oturan), tekstil sektörünün duayen isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Oğuz Tekstil AŞ'nin Kurucusu ve Palmiye Dokuma İplik Tekstil Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Arif Uçurum, hayırseverliğiyle de biliniyordu. Arif Uçurum son olarak, geçtiğimiz aylarda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sarıçam’da devam eden 24 derslikli ortaokulun isim hakkını alarak eğitim dünyasına katkılarına devam etmişti.

Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un ağabeyi olan Arif Uçurum üç çocuk babasıydı. Arif Uçurum’un cenazesi yarın (21.05.2024) öğle namazından sonra Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.