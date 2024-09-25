Adnan Dalgakıran: Ekonomide toparlanma uzarsa Türk şirketleri ucuza satılabilir

Makina İmalat Sanayi Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran, Bloomberg HT’de katıldığı yayında sanayide son durumu değerlendirdi. Sanayi kapasite kullanım oranlarındaki düşüşe yönelik yorum yapan Dalgakıran, ekonomideki son duruma yönelik Türk şirketleri hakkında da uyarıda bulundu.

Dalgakıran, ekonomide toparlanma sürecinin uzun sürmesi halinde şirketlerin yüksek faize dayanamayarak ucuza satılabileceğini belirtti.

“Şirketlerimiz özsermaye olarak çok güçlü değil”

Yabancı firmaların Türkiye’de analizler yaptığını açıklayan Dalgakıran, şirketlerin ve patronların dayanacak gücü kalmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye’nin toparlanma süreci uzun sürerse, şirketlerin bu yüksek faizlere bu kadar uzun süre dayanma gücü yok. Ayrıca özsermaye olarak şirketlerimiz çok güçlü değil. Hiç kimse yüzde 50 faizle uzun süre üretim yaparak diğer rakipleri ile mücadele edemez. Bu da şirketlerin yavaş yavaş özkaynak sorunlarının daha büyük boyutlara gelmesine sebep olur. Faizlerle mücadele edemeyen patronların şirketleri ucuza ellerinden çıkarmalarına sebebiyet verebilir. Böyle bir furya olabilir. Türkiye’de pek çok Uzak Doğulu firma, Batılı firmalar analizler yapıyorlar. Bu süreç çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Böyle bir tehdit var.”

“Türk sanayisinin dönüşüme ihtiyacı var”

Şirketlerde ölçek ekonomisine geçilemediğini belirten Dalgakıran, işbirliği ve organizasyonun da olmaması nedeniyle zayıf kalındığını belirterek, teşvik mekanizmalarında düzenlemeler gerektiğini şu şekilde ifade etti:

“Bir ürün 10 liraya üretilirken 15 liraya ürettik diye övünemeyiz, Türk sanayisinin dönüşüme ihtiyacı var. Daha verimli, uygun fiyata, dünya pazarına açılacak şekilde teşvik mekanizmaları yapılması gerekiyor.”