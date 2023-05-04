Ardıç: Ekonomik bağımsızlık için teknoloji tüketen değil üreten ülke olmalıyız

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık için teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olması gerektiğini söyledi. Girişim’23 Zirvesi’nin açılışında konuşan Ardıç, zirvede girişimcilik ve teknoloji alanındaki yenilikleri, fırsatları ve meydan okumaları paylaşmak, güçlü bir ağ kurmak için bir araya geldiklerini bildirdi.

Burada oluşturulacak sinerjinin yeni fikirlere esin kaynağı ve işbirliklerine vesile olacağını belirten Ardıç, yeni teknolojilerin hayatın her alanına hızlı bir şekilde nüfuz ettiğine dikkat çekti.

Ekonomik bağımsızlığın sağlanması, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması için Türkiye’nin teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olması gerektiğinin altını çizen Ardıç, “Yenilikçi olmamız, katma değeri yüksek ürünleri üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde, en büyük dinamizme sahip olan kesim sizlersiniz. Fikirlerinize, hayallerinize ve enerjinize ihtiyacımız var. Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya çıkaracak olan ve Türkiye’yi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıyacak olan yine sizlersiniz” dedi.

Zirve’nin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ATO Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, TİM Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ve Girişim’23 Yürütme Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin de katıldı.