Denizli iş dünyası Karahan’dan “finansmana erişim” istedi

DENİZLİ / EKONOMİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TC MB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı’ kapsamında, Denizli protokolü, iş ve finans dünyası ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Fatih Karahan, sürdürülen ekonomi programı ile ilgili bilgiler verirken, Denizlili iş insanları da Merkez Bankası’ndan taleplerini 10 ana başlıkta özetleyen bir dosya sundular.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli protokolü, Denizli Platformu'na bağlı oda ve derneklerin başkanları, iş ve finans dünyasının temsilcileri katıldı.

İş dünyası taleplerini 10 başlıkta iletti

Toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu, Fatih Karahan’dan başta finansmana erişimin kolaylaştırılması olmak üzere 10 ana başlıkta talepte bulunduklarını dile getirdi.

Özellikle Merkez Bankası’nın geçtiğimiz aralık ayında başlattığı faiz indirimlerinin devam etmesiyle gerek üretim gerekse de yatırım ortamının iyileşmesini ve 2025 yılı ihracat hedeflerine ulaşmayı temenni ettiklerini belirten Memişoğlu, “Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'a sunduğumuz dosyada 10 ana başlık yer aldı. İlettiğimiz sıkıntıların başında rekabetçi kur, yani enflasyonla döviz kurunun paralel seyretmemesi geliyor. İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme zorunluluğunun 15 bin dolardan 50 bin dolara çıkarılması, ihracat bedellerinin en az yüzde 30’unun TL’ye çevrilmesi zorunluluğu, ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu, Rusya’ya yapılan ticarette nakit beyan formunun aranmaması, ikili kur uygulaması ve döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarılması da ilettiğimiz sorunlar ve taleplerimiz arasında” dedi.

Finansmana erişimin zorlaştığı aktarıldı

Fatih Karahan’dan döviz transfer yasağının kaldırılmasını istediklerini dile getiren Memişoğlu, “Kendisine uygun koşullarda finansmana erişim ve yeni yatırımlar, reeskont kredisi kullanımı nedeniyle döviz alımı yapmama taahhüdü ve bankalara uygulanan regülasyonlar nedeniyle finansmana erişimin zorlaşması gibi iş dünyasının finansmana erişim konusundaki taleplerini detaylı bir şekilde sunduk. Yoğun programına rağmen, ilimize teşrif ederek iş dünyasıyla bir araya geldi. Taleplerimizi dinledi ve tüm sorularımızı yanıtladı. Kendisine Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.