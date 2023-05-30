Denizli, TOBB yönetiminde temsil için harekete geçti

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin tamamlanmasının ardından ekonomi konularına yoğunlaşan iş dünyasını bir seçim daha bekliyor. İş dünyasının en büyük çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yarın gerçekleşecek seçimlerinde ise liste heyecanı kendini göstermeye başladı. Genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 2 temsilci göndererek, Ankara’da etkin bir lobiye sahip olma yönünde iradesini ortaya koyan Denizli iş dünyası, TOBB Yönetim Kurulu’nda temsiliyet için harekete geçti.

Denizli Sanayi Odası eski Başkanı Müjdat Keçeci, geçmiş dönemlerde TOBB yönetiminde dönemin Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’in yönetime girmesi için feragatte bulunduğunu hatırlatarak, “Denizli’de 3 odamızın başkanı da TOBB yönetiminde yer almayı hak ediyor. Ancak benim gönlüm ve isteğim DSO Başkanı Selim Kasapoğlu’ndan yana” dedi.

Lobi gücü oluşturmak için çalışmalıyız

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Nuri Turgut ise Denizli’nin yarattığı katma değerle 170’e yakın ülkeye ihracat yapan öncü bir kent olmasına rağmen devlet imkanlarından yeterince faydalanamamasına lobi eksikliğinin yol açtığına dikkat çekti. Turgut, “Bu kadar çalışkanlığa lobi faaliyetimiz eksik. Ankara’da karar vericiler noktasında çok daha güçlü olmamız lazım. Bütün STK’ların ve odaların Denizlili çatısı altında biraraya gelmesi lazım. Bu noktada eksiğimiz lobicilik. TOBB, Türk ekonomisinde ve siyasetinde güçlü bir yere sahip. Önce genel seçimler, ardından TOBB seçimleri ile bu dönemin başlangıç olması güzel bir çoban ateşi. İnşallah bunun devamı gelir ve birkaç yıl sonra kentimiz çok daha güzel noktalarda olur. Ankara’da lobi gücüne ihtiyacımız var. Bu nedenle Denizli iş dünyası temsilcilerinin önce mecliste ardından TOBB’da temsili için DSO Başkanı Selim Kasapoğlu’na desteğimiz tam” dedi.

Oda başkanları hemfikir

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli iş dünyasının TOBB Yönetim Kurulu’nda temsili konusunda diğer oda başkanları ile fikir birliği içinde olduklarını söyledi. Tefenlili, “Denizli iş dünyası isimden bağımsız TOBB yönetiminde temsil edilmeli. Bu konudaki temas ve görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da Denizli’nin TOBB’da temsili konusunda başkanların ortak düşüncede olduklarını dile getirdi. Erdoğan, “Önemli olan Denizli iş dünyasının TOBB yönetiminde temsil edilmesi, ismi Uğur olmuş, Ali olmuş farketmez” diye konuştu.