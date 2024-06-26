Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun Başkanı Onur Ünlü oldu

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile 2019 yılında kurulan Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu-özel sektör iş birliğini gözeten tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık bir platform olan B4G’nin 2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Emre Eczacıbaşı, Louisa Vinton, Feyyaz Ünal, Merve Tolan, Sibel Zorlu, Canberk Mersin, Semih Beken, Stanislav Kim ve Oana Maria Rebedea.

“İş dünyası afet dayanaklılığında iklim değişikliğine de odaklanacak”

Başkanlığı İrem Oral Kayacık’tan devralan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü yaptığı açıklamada, B4G Platformu’nun kurulduğu günden beri özellikle özel sektörün afet dayanıklılığının artması ve afetler sonrasında ekonomik toparlanma sürecine yönelik çalışmalar yaptığını söyledi. Ünlü, “Platform ortaklık yapısı gereğince Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) küresel ölçekte ürettiği bilgiyi ve dünyaya yön veren bu öncü vizyonu Türkiye’ye getiriyor. Bu, Türkiye’nin de en öncü iş dünyası örgütlerinden TÜSİAD ve TÜRKONFED’in hem sahadaki ihtiyaçları doğru okuması ve yönlendirmesi hem de işletmelere erişim kapasiteleri ile birleşince ortaya örnek bir ortaklık modeli çıkıyor. Bu ortaklık modeli de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niş konularda çalışma kapasitesi oluşmasını sağlıyor. Yeni dönemimiz işletmelerin afet dayanıklılığını artırma, iş sürekliliği ve afetler sonrası ekonomik toparlanma ile döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarının yanı sıra iklim krizi temelli afetler ve iş dünyasında iklime uyum çalışmalarına da ağırlık vereceğiz” dedi.

Onur Ünlü kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İngiltere’de University of Warwick’te “Engineering Business Management” alanında yüksek lisans yapan Onur Ünlü, çalışma hayatına 2002 yılında Üniversal Makine’de Endüstriyel Sistemler Satış Mühendisi olarak başladı. Halen kurucu ortağı ve CEO’su olduğu Türkiye’nin ilk enerji hizmet şirketi olan ESCON Enerji A.Ş.’de enerji verimliliği ve yönetimi danışmanlığı, verimlilik artırıcı proje uygulamaları ve enerji performans sözleşmeleri konularında endüstriyel işletmelere hizmet vermektedir.

Sertifikalı Enerji Yöneticisi, Etüt Proje Uzmanı ve Performans Sözleşmesi Finansmanı Uzmanı (Performance Contracting and Funding Professional - PCF) olan Onur Ünlü’nün çok sayıda akademik makale ve araştırma çalışması, ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlanmıştır. Halen EYODER Başkanlığı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanlığı, TOBB İklimlendirme Meclisi Üyeliği ile Atık Komisyonu Başkanlığı, Habitat Danışma Kurulu Üyeliği ve AEE (Association of Energy Engineers), Global Esco Network, AHSRAE, TTMD, MMO üyeliklerine devam etmektedir.