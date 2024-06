Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center 10’uncu yılını kutluyor

Takip Et

Hilton'un Avrupa'daki en büyük otellerinden biri olan, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda uzmanlaşan, İstanbul turizm kapasitesini yeni bir boyuta taşıyan ve bulunduğu bölgeyi geliştiren Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, Bomonti’nin İstanbul’un en hızlı gelişim gösteren bölgelerinden biri haline gelmesine katkı sağladı. Son 10 yıl içerisinde 200’ü aşkın ülkeden konuk ağırlayan otel, dünyanın dört bir yanından hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlerin gözdesi oldu.

Konuklarına eşsiz bir konaklama deneyimi sunan Hilton İstanbul Bomonti, İstanbul kongre turizmine katkı sağlayan 12 bin metrekarelik etkinlik alanı ve 829 oda kapasitesi ile kapılarını açtığı günden bugüne yüzlerce etkinliğe ve konferansa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye ve İstanbul turizmine katkı sunuyor

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Genel Müdürü Rainer Gieringer, “Misafirlerimizi Hilton hizmet kalitesi ve geleneksel Türk konukseverliğiyle 10 yıldır buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Modern tasarımımız, konforlu atmosferimiz ve konum avantajımız, hem bölgesel hem de global misafirlerimize uluslararası standartlarda hizmet sunmamızı sağlıyor. Hilton Istanbul Bomonti olarak gelecek nice 10 yıllarda da Türkiye ve İstanbul turizm endüstrisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

10 yıla sığan bir başarı öyküsü

Hilton İstanbul Bomonti, markalaşmış Hilton memnuniyetini ve seçkin hizmetlerini milyonlarca misafiriyle buluşturmanın yanı sıra geçtiğimiz 10 yıla, çok sayıda önemli uluslararası konferans ve etkinlik sığdırdı. Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Kongresi, Dünya Posta Birliği Kongresi ve GEG 2022 Istanbul, YPO Küresel Liderlik Konferansı 2024 gibi sayısız uluslararası kongre ve zirveye ev sahipliği yaptı. Kapılarını açtığı günden bu yana konaklama sektöründe pek çok prestijli ödülün de sahibi olan Hilton İstanbul Bomonti, konforlu ve benzersiz hizmet kalitesini bir araya getiren anlayışıyla sektördeki öncü konumunu pekiştirdi.

Hilton İstanbul Bomonti, sosyal sorumluluk projeleri ile de 10 yıl boyunca toplumun pek çok paydaşı için destek çalışmalarını ön planda tuttu. Contemporary İstanbul‘18 kapsamındaki gıda israfı, çevre kirliliği ve iklim krizi gibi çevresel sorunlarla mücadele ederek ekosistemi korumayı ve yaşatmayı amaçlayan “Farkındalığa Çağrı” ve Down sendromlu bireylerin hayata etkin katılımı için oluşturulan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği ile yıllardır yürüttüğü işbirliğinin bir parçası olan TDSD Dans +1 by Hilton İstanbul Bomonti, toplumsal farkındalık geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği projeler arasında yer alıyor.