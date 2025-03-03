İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyamız 5G ve 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 5G teknolojisinin şirketler ve özellikle imalat sanayisi için önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Avdagiç, “Şirketlerimiz, 5G ile robotik teknolojilere uyum sağlamak adına altyapı ve nitelikli personel yatırımlarını şimdiden planlamalı. İş dünyamız, yalnızca 5G’yi değil, gelecekte hayatımıza girecek 6G gibi teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmeli. 5G’nin 2030 yılı itibarıyla küresel ekonomiye 930 milyar dolardan fazla katkı sunması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin yapay zekada bir startup ülkesi yapılması gerekiyor”

İTO Başkanı Avdagiç, 33 Türk şirketinin katıldığı dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı MWC’de yaptığı açıklamada, Türk teknoloji şirketlerinin etkinlikte güçlü bir varlık göstermesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin yapay zekada bir startup ülkesi yapılması gerektiğini belirten Avdagiç, “Yapay zekanın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı sonraki bir güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimizin katma değerini garanti altına almamızın tek yolu bu.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Türk zekası ile yapay zekanın, Türkiye’nin kalkınma teknolojisi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet avantajını kullanabileceği ve stratejik önem taşıyan birkaç sektörün başat rol oynamasını öngördüklerini dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti:

“Yapay zeka ile birlikte bildiğimiz dünyayı değiştirecek büyük bir maceranın yeni bölümüne hazırlanıyoruz. Dijital çağda, genç ve teknolojiye yatkın nüfus avantajımızı da kullanarak ‘yazılım, yapay zeka ve büyük veri analitiği’ alanında küresel bir aktör haline gelebiliriz. Ancak bu şekilde yapay zekada ve ileri teknolojide gelişmiş ülkelerin pazarı ve maruz kalanı olmaktan çıkıp, küresel belirleyeni olabiliriz. Bilhassa fintech, sağlık teknolojileri ve şehir teknolojileri gibi spesifik alanlarda büyüme potansiyelimiz yüksek.”

“İTO olarak yüksek teknoloji ve yapay zekada Türkiye’nin öncü mimarlarından biriyiz”

İTO olarak yüksek teknoloji ve yapay zekada Türkiye’nin öncü mimarlarından birisi olduklarına işaret eden Avdagiç, “Türkiye’nin hedeflerine özel sektör temsilcisi olarak gerekli katkıyı sunuyor hatta bunun ötesine geçip yeniliklerin işaretçisi oluyoruz.” diye konuştu.

Avdagiç, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul’daki yüksek teknoloji yatırımcılarının ve SoftITO Yazılım-Bilişim Akademisi’nin ülke ekonomisini daha da büyütmek için sürekli çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Avdagiç, milli yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve küresel yatırımları çekmek için yapay zeka yatırım ekosisteminin bir an önce oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD ve Çin’deki gelişmelere karşılık olarak kısa bir süre önce İngiltere ve Fransa’nın da yapay zeka eylem planlarını açıkladıklarını hatırlatan Avdagiç, Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı ile benimsenen öncelikli 71 stratejinin ve eylemin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

“Yapay zeka girişimleri ile startuplara desteklerin artırılmasını önemli görüyoruz”

İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında önemli hazırlıklarının olduğuna dikkati çekerek, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun çalışmalar yürüttüğünü ve birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini ifade etti.

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünün Türkçe büyük dil modelini geliştirdiğini belirten Avdagiç, “Gençlerin yapay zeka beceri ve bilgiyle donatılması için çalışmalar var. Bu hazırlıkları olgunlaştırarak Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ortak gayreti göstermeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yapay zekada son örneklerin küçük bütçeyle ve gençlere yatırım yaparak yapay zeka modeli geliştirilebileceğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

“Gelecekte şirketlerde bir dijital iş gücü, bir de insan iş gücü bulunacak. Bu kaçınılmaz gerçeği dikkate alarak, Türkiye’nin yapay zeka yatırımlarında ön sıralarda yer almasını ve milli teknoloji hamlesi içinde yapay zeka girişimleri ile startuplara desteklerin artırılmasını önemli görüyoruz. Çip, veri merkezi, enerji çözümleri, robotik ve diğer tüm yönleriyle bir yapay zeka ekosistemini ülkemizde inşa etmeliyiz.”

“İş dünyamız 5G ve hatta 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli”

İTO Başkanı Avdagiç, yapay zekanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını teşvik eden bir ekosistemin sergilenmesi gerektiğine işaret ederek, küresel anlamda resmi etik bir yasal çerçeve oluşturulmasına da Türkiye olarak katkı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Savunma sanayisinin kendi ürünleri için yapay zeka teknolojilerinin geliştirdiğini aktaran Avdagiç, “Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2’nin gelişmiş yapay zekaya sahip versiyonuyla donatılması örnek olacaktır. Savunma sanayisi ilerleyen zamanda, farklı sektörlerde yapay zekanın kullanılmasına da öncülük edebilir.” dedi.

Avdagiç, 2026’da kullanıma geçilmesi beklenen ve 4.5G’den 10 kat hızlı veri iletişimi imkanı sağlayacak 5G teknolojisinin Türkiye’de birçok şeyi değiştireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“5G iletişim altyapısı, şirketler ve özellikle imalat sanayisi için dönüm noktası olacak. Şirketlerimiz 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve nitelikli personel yatırımını şimdiden yapmalı. İş dünyamız 5G ve hatta 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli. 5G’nin 2030 yılında küresel ekonomiye de 930 milyar dolardan fazla fayda sağlaması bekleniyor.”