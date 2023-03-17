İZODER Başkanı Emrullah Eruslu güven tazeledi

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel Kurul'da yapılan seçimde, önceki dönemin ortalarında İZODER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Eruslu, oy birliğiyle yeniden göreve seçildi. Genel Kurul'da, 5,10, 20 ve 30 yılını tamamlayan İZODER üyeleri için plaket töreni gerçekleştirildi.

Deprem sonucunda bir kez daha gündeme gelen güvenli yapılaşma ihtiyacına işaret eden Eruslu, “Bunun için yapı endüstrisindeki tüm disiplinlerde sektörümüzle ilgili üzerimize düşen konularda katkı koymaya hazırız. Her zaman olduğu gibi bu felaket karşısında da bir ve bütün olarak, acıların azalmasını sağlayacağız. Bu acıların yaşanmaması için bir seferberlik haliyle, bilimin yol göstericiliğinde topyekun hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Dernek çalışmalarını daha ileriye taşıyacağız"

Başkanlığını yürüttüğü 14. dönem Yönetim Kurulu'nun yaptığı çalışmalara da değinen Eruslu, “Yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun dernek çalışmalarını daha da ileriye taşıyacağına yönelik inancım tamdır. Bu dönemde bize duyulan güvenle sektörümüzü daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.