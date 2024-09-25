İş dünyası yeni başlangıçları Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katıldığı toplantıda konuştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü onuruna İstanbul'da iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla özel bir yemek düzenlendi.

Yemeğe, Türkiye’nin önde gelen sektörleri ve iş dünyasından 10 seçkin isim katıldı. Katılımcılar arasında Türkiye'nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren lider isimler yer aldı. Bu özel toplantı, iş dünyasının dinamiklerinin hızla değiştiği bu dönemde, yeni başlangıçların iş dünyasına etkilerini ele almak ve gelecekteki projeler hakkında fikir paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlendi.

Yeni dönemde iş birliği ve fırsatlar

Toplantıda, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, tarım, sanayi, teknoloji, savunma sanayi ve enerji alanındaki gelişmelerin Türkiye’nin geleceğine yapacağı katkılar üzerinde duruldu. Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin teknolojik dönüşüm yolculuğundaki deneyimlerini ve Düzce Belediye Başkanlığı dönemindeki projelerini paylaştı. Özellikle sanayi altyapısının yerel yönetimlerle iş birliği içinde daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Ev sahibi Murat Kalsın ise konuşmasında, "Yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak adına bir araya geldik. Bu tür toplantılar, güçlü ve sürdürülebilir projelerin başlangıcıdır. Hep birlikte, ülkemizi daha ileriye taşıyacağız," dedi.

Özlü'den Düzce’yi anlatan özel hediyeler

Dr. Faruk Özlü, toplantıya katılan iş insanlarına Düzce’yi tanıtan ve şehre özgü detayları barındıran özel hediyeler takdim etti. Bu hediyeler, Düzce’nin tarihini, kültürel mirasını ve potansiyelini yansıtan özel ürünlerden oluştu. Özlü, bu hediyeler aracılığıyla Düzce’nin yatırım fırsatlarını ve şehrin stratejik önemini vurguladı. Murat Kalsın’dan Dr. Faruk Özlü’ye ressam Ayfer Kalsın’ın gelenekselden çağdaşa minyatür özgün çalışması olan bir tablo hediye etti.