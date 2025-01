Risk yönetimi dünyasının yöneticileri Kredi Kayıt Bürosu 360° İş Sürekliliği Forumu’nda buluştu

Takip Et

Kredi Kayıt Bürosu ev sahipliğinde 360° İş Sürekliliği Forumu adıyla gerçekleşen foruma KKB Yöneticileri’nin yanı sıra bankacılık, finans ve enerji alanında çeşitli kurumlarda görev alan risk yönetimi, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik yöneticileri katıldı. “Esnek Stratejiler, Dayanıklı Temeller” mottosuyla gerçekleştirilen ve 3 ayrı panelin yer aldığı etkinlikte Denizbank İş Sürekliliği Grup Müdürü Özgüven Saymaz, Akbank İş Sürekliliği Yönetişim ve Strateji Müdürü Umut Hacıoğlu ve Enerjisa Siber Güvenlik Grup Müdürü Cem Dursun panelist olarak katılımcılara hitap ettiler.

"Her bir yönetici, yaşadığı krizlerden tecrübe ediniyor"

Forumun açılışında bir konuşma yapan Kredi Kayıt Bürosu Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Can Ünver, KKB’nin bankacılık ve finans dünyasının merkezinde yer alan ve bilgi paylaşımına önem veren bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de iş dünyası, özellikle de finans ve teknoloji alanında yatırım yapan şirketler daima çeşitli kriz koşulları ve risklerle karşı karşıya. Her bir yönetici bu krizleri farklı koşullarda ve farklı bir perspektifle deneyimliyor. Her birimiz yaşadığımız krizlerden tecrübeler ediniyoruz. Özellikle afetler ve beklenmedik başka etkenlerle sıkça karşılaştığımız ülkemizde, bu deneyimlerin aktarımının gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumlarda hem daha hazırlıklı olabilmek hem de etkili bir yol haritası oluşturabilmek açısından değerli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Yakın dönemde yaşanan deprem felaketi de dahil olmak üzere çeşitli kitlesel ve küresel afet ve kriz süreçlerinde yaşanan deneyimlerin ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda iş sürekliliğinde organizasyonel süreklilik, risk ve kriz yönetiminde bütünsel yaklaşım, üretim aktörlerinin eşzamanlı yedekliği, kriz iletişimi, iş sisteminde kültürel dönüşüm, ⁠kritik faaliyetler için yedeklilik yapısı, enerji sürekliliği çalışmaları, değişen çalışma modelleri, deprem bölgesine yönelik çalışmalar gibi başlıklar ele alındı.

Forumda öne çıkan başlıklar

Forumda görüşülen konulardan ve yapılan sunumlardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kitlesel afetler sonrasında kurumların çalışma modellerindeki değişiklikler

- Kriz yönetim organlarının yapısı ve süreçlerindeki değişimler

- Afet bölgelerinde hizmet sürekliliğine yönelik yapılan çalışmalar ve modeller

- Kitlesel afetler ve krizlerin sektörel mevzuatlara etkisi

- Paydaş ve sektörel aktörler arasında olası afet ve krizlere yönelik iş birliği alanları

Bu yıl ilk defa düzenlenen KKB 360° İş Sürekliliği Forumu'nun her yıl farklı gündem maddeleriyle gerçekleştirilmesi planlıyor.