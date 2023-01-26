Tekfen’in kurucusu Ali Nihat Gökyiğit son yolculuğuna uğurlandı

Tekfen Holding'in kurucularından Ali Nihat Gökyiğit, son yolculuğuna uğurlandı. Dün vefat eden Gökyiğit'in cenazesi, bugün Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Ali Nihat Gökyiğit'in ailesi, yakınları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ali Nihat Gökyiğit hakkında

Tekfen Holding'in kurucu ortaklarından olan Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de dünyaya geldi. Ailesi Artvin'in "Gogitoğulları" adıyla anılan köklü ailelerinden birine mensup olan Gökyiğit, ilkokul ve ortaokulu Artvin'de bitirdikten sonra ailesi tarafından lise eğitimi için İstanbul'da Robert Kolej'e gönderildi. Gökyiğit, daha sonra birlikte Tekfen'i kuracağı Feyyaz Berker'le Robert Kolej'de tanıştı. Çalışkan bir öğrenci olan Gökyiğit'in amacı, amcaları gibi mühendis olmaktı. Bu nedenle liseyi bitirdikten sonra Robert Kolej'in İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ne yazıldı.

1946 yılında Robert Kolej'den başarıyla mezun olduktan sonra yüksek öğrenimi için ABD'ye giden Gökyiğit, 1948 yılında Michigan Üniversitesi'nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun olup ilk iş tecrübesini ABD'de edindi ve 1949 yılında yurda döndü.

Askerliğinin ardından Türkiye'de inşa edilen NATO havaalanlarından sorumlu bir konsorsiyumda mühendis olarak Balıkesir, Eskişehir, Adana ve Ankara'daki havaalanı inşaatlarında görev alan Gökyiğit, 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı bünyesine geçerek Konya Havaalanı inşaatının kontrol amirliğini üstlendi.

Hem özel sektörde hem de devlet görevinde deneyim edinen Gökyiğit, kendisi gibi Bayındırlık Bakanlığı'nda görev yapan Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılar'la birlikte 1956 yılında, bugünkü Tekfen'in temelini oluşturan Feyyaz-Nihat-Necati Müşavir Mühendislik (FNN) şirketini kurdu. Başlangıçta sadece mühendis müşavirlik hizmetleri veren şirket, 1957 yılında Tekfen İnşaat'ın kurulmasıyla müteahhitlik sektörüne de girdi.

Üç ortak arasındaki uyumlu birliktelik, sonraki yıllarda Tekfen İnşaat'ın hızla büyüyerek Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri haline gelmesini sağladı. Şirket, inşaat işlerinin yanı sıra 1964 yılında Tekfen ampul fabrikasının kurulmasıyla sanayi sektörüne de girdi. Bu yatırımı, sonraki yıllarda Mis Süt (1976), Toros Tarım (1981) gibi başka sanayi yatırımları da izledi. Tekfen, Tekfen Dış Ticaret (1981) ile ihracat; Tekfenbank (1989) ile bankacılık; Belpri (1988) ve Makro (1993) ile perakende; Akmerkez (1993) ve Tekfen Emlak (2000) ile gayrimenkul geliştirme gibi alanlarda büyüyerek Türkiye'nin önde gelen topluluklarından biri oldu.

Çevre çalışmaları

Gökyiğit, 1992 yılında Hayrettin Karaca ile birlikte TEMA Vakfı'nı kurarak, "bir sevda" olarak nitelendirdiği çevre çalışmalarına başladı. 1995 yılında İstanbul'da eşinin anısına, bugün yılda 500 bin ziyaretçi sayısına ulaşan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin kuruluşuna başladı. Ömrünün büyük kısmını vakfettiği çevre çalışmaları, onun "Yaprak Dede" lakabıyla tanınmasını sağladı.