TOBB Genel Kurulu’nda çadır çöktü, bazı kişiler hafif yaralandı

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 79 genel kurulu ilk gününde hizmetçi Şeref Belgesi takdim töreni yapıldı.

Toplantı genel merkezinde bulunan konferans salonunda tören devam ederken başlayan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle genel merkez ön bahçesinde yemek ve etkinlik için kurulan dev çadırın bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle o sırada etkinliği izleyenlerden bazılarının hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar, alanda bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alındılar.