Türk iş dünyası özel jeti sevdi! Dünya sıralamasında sınıf atladık

Forbes Dergisi'nde Nuray Tarhan’ın özel haberine göre, pandemi sonrası 2021 yılında dünyada yüzde 48, Türkiye’de yüzde 24 artan özel uçuşlar; 2024 yılında yatay bir seyir izlese de Türkiye’de jet sahibi iş insanlarının sayısı giderek artıyor.

WingX verilerine göre, 2023 yılında 110 özel jetle dünya sıralamasına 25’inci olan Türkiye, 2024’te yüzde 43,6 artışla 158’e çıkan jet sayısıyla 13’üncü sıraya çıktı.

10 ve üzeri koltuklu uzun menzilli jetler de 2023 yılında 86 tane olurken, geçen yıl 95’e yükseldi. Bu kategoride de Türkiye dünyada 13’üncü sıradan 11’inci sıraya çıktı.

Pandemide artan özel uçuşlar, Türkiye’de 2020 yılında 18 binden 2021’de 22 bin 357’ye yükselmişti. 2022 yılında 25 bin 555’e, 2023’te de 26 bin 682’ye yükselen özel uçuşları sayısı, 2024’te yatay bir seyirle 26 bin 796 oldu.

Dünyada da benzer bir trend görüldü. 2020’de 2 milyon 266 bin olan uçuş sayısı, 2021’de yüzde 48, 2022’de yüzde 9 artarken, 2023’te yüzde 1 düştü. 2024’te de yatay kaldı.

En pahalı jet kimin?

Türkiye’nin en pahalı iş jeti 80 milyon dolarlık fiyatıyla Global 8000 olurken, bu jeti MNG’nin patronu Mehmet Nazif Günal’ın sipariş ettiği belirtiliyor. 19 yolcu kapasiteli, saatte bin 160 kilometre hız yapan ve 15 bin 545 metre irtifaya yükselebilen jetin Nisan 2025’te Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Onu Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar takip ederken, üçüncü sırada ise Cengiz Holding’e ait Gulfstream G650 bulunuyor. G650’nin liste fiyatı şu anda 65 milyon dolar.

62 milyon dolarlık Falcon F8X Koç Holding’in filosunda bulunurken, 60 milyon dolarlık fiyatıyla Doğuş Holding’in filosundaki Gulfstream G550’de beşinci sırada yer alıyor.

Yılda 300 saati geçen uçuşlarda avantaj sağlıyor

Özel jet şirketlerinden Soylu Havacılık’ın yönetim kurulu başkanı ve Fransız Dassault Falcon’un Türkiye temsilcisi Alişan Soylu, bir iş insanının yılda 300 saat ve üstü uçması halinde maliyet ve zaman tasarrufu açısından özel jet almasının avantajlı olduğunu belirtiyor.

Bu uçakların aylık masrafı; personel, yakıt, hangar kirası vs. ile 50 ila 100 bin dolar arasında değişiyor. Yılda 100 saat civarında uçanların saati 4 ila 10 bin dolar olan uçaklardan kiralamaları da daha mantıklı bir hesap oluyor. Özel jet sahipleri uçaklarını kullanmadıkları zamanlarda kiralayabiliyor.

Kimin kaç uçağı var?

Cemal Kalyoncu’nun iki uçağı var. Biri 43 milyon dolarlık Bombardier Global 5500, diğeri de 9 milyon 950 bin dolar Bombardier Challenger 605.

Mehmet Cengiz’in de iki uçağı var. 65 milyon dolarlık General Dynamics Gulfstream G650 ve 19,5 milyon dolarlık Cessna Citation Latitude

Ömer Koç da 2 jet sahibi olanlardan. Bunlardan biri 62 milyon dolar Dassault Systems Falcon 8X ve diğeri de 57 milyon dolarlık Dassault Systems Falcon 6X.

Fuat Tosyalı’nın da 53 milyon dolarlık Dassault Systems Falcon 7X ile 16 milyon dolarlık aynı firmadan Falcon 2000S’i bulunuyor.

Mehmet Nazif Günal’ın tek uçağı en pahalısı ve 80 milyon dolarlık Bombardier Global 8000 henüz teslim edilmedi.

Mehmet Ali Aydınlar’ın da tek uçağı en pahalı ikinci uçak olarak 79 milyon dolarlık General Dynamics Gulfstream G700 oluyor.

Ferit Şahenk, 60 milyon dolarlık General Dynamics Gulfstream G550 kullanıyor.

Nihat Özdemir ve Ahmet Yahya Kiğılı, Tosyalı gibi 53 milyon dolarlık Dassault Systems Falcon 7X kullanıyorlar.

Adil Sani Konukoğlu 16 milyon dolarlık 16 milyon dolar Falcon 2000S kullanıyor.

Acun Ilıcalı ile Hüseyin Başaran 13 milyon dolarlık Bombardier Global XRS’e biniyor.

Hüseyin Arslan, 17 milyon dolarlık Dassault Systems Falcon 900EX kullanıyor.

Ahmet Çalık ve Mehmet Erdemoğlu, Cemal Kalyoncu gibi Bombardier Challenger 605 kullanıyor ve değeri de 9 milyon 950 bin dolar.

Selçuk Bayraktar ve Murat Özyeğin ise 32 milyon dolarlık Bombardier Challenger 650 kullanıyor.

Erman Ilıcak, Fettah Tamince, Yıldırım Demirören ve Mehmet Tara’nın seçimi ise 9,5 milyon dolarlık General Dynamics Gulfstream G450 oluyor.

Aydın Doğan ve Abdulkadir Konukoğlu 36 milyon dolarlık Fransız Dassault Systems Falcon 2000LXS kullanıyor. Fikret Öztürk de aynı firmanın 8 milyon dolarlık Falcon 2000 modelini kulanırken, Nurettin Çarmıklı ise 12 milyon 750 bin dolarlık Falcon 2000LX kullanıyor.

Serdar Bilgili 12 milyon dolarlık Dassault Systems Falcon 900DX kulalnırken, Cemil Kazancı ve Cihan Kamer 18,9 milyon dolarlık Brezilyalı Embraer S.A. Embraer Legacy 650 ve Lucien Arkas da 22 milyon dolarlık Bombardier Challenger 3500 kullanıyor.