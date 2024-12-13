Türk iş dünyasında ‘küresel’ hareket

Katar'ın başkenti Doha'da "Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum 2024'de dünyadaki üst düzey katılımcılarla beraber Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Baş Danışmanı Akif Çağatay Kılıç da konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye’nin küresel ekonomi içinde rekabet gücünü artırarak önemli bir ekonomik güç haline gelmesini sağlamayı amaçlayan ve Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırma vizyonu ile kurulan TÜMGİŞ de Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu önderliğinde Doha’daki zirvede yer alırken, iş dünyası adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜMGİŞ heyeti olarak Katar Finans Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari ile bir araya geldikleri görüşmelerde Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerini dile getiren Kadooğlu, etkinlik boyunca sektörel yenilikleri keşfetme ve uluslararası paydaşlarla buluşarak karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Ticaretimiz 5 yılda 10 kat arttı"

"Katar'a yeni iş birlikleri ve güçlü bağlar kurmak için geldik" diyen Kadooğlu, şöyle devam etti:

"İş insanları olarak, birlikte daha güçlü ve etkili adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. TÜMGİŞ’in ilk yurtdışı teması da yine Katar’a olmuştu. Katar, Türkiye’nin ekonomik bağlarının en hızlı güçlendiği ülke durumunda. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda beş kat arttı. Katar’da binden fazla Türk şirketi faaliyet gösterirken, Türkiye’de de 200’ün üstünde Katarlı şirket bulunuyor. Ticaret, turizm, tarım, konaklama, emlak ve gıda sektörleri de dahil olmak üzere Türkiye’de 20 milyar doların üzerinde Katar şirketlerinin ve kuruluşlarının yatırımı bulunuyor. Türk inşaat şirketleri tarafından Katar’da değeri 20,16 milyar dolara ulaşan projeler yer alıyor. Biz Katar’da misafir gibi karşılanıyoruz, kardeş gibi ağırlanıyoruz.”

"Bakanlarımıza hedeflerimizi anlatma şansımız oldu"

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği düzenlenen resepsiyonda, Türkiye’yi temsil eden değerli katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Kadooğlu, şunları söyledi:

“Etkinlikte, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşme fırsatı bulduk. Kendisine projelerimizi, hedeflerimizi anlatma şansımız oldu. Uluslararası arenada iş birliklerimizi güçlendirmek adına bu gibi etkinliklerin önemine inanıyor, ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Öte yandan Doha’da gerçekleşen temaslarımız sırasında, Türkiye’nin güçlü diplomatik vizyonunu bizlere aktaran Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile bir araya gelmekten onur duyduk. Kendisine, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirme yolunda gösterdiği değerli destekler için teşekkür ederiz. Bizim hedefimiz Türk iş dünyasının, küresel arenada sesini yükseltmek, gücünü artırmak, varlığını genişletmek. Türk iş dünyasının küresel köprüsü olmak istiyoruz.”