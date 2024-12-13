Ifo: Alman şirketlerinin yatırım beklentileri düştü

Münih merkezli Ifo Enstitüsü'ne göre, Alman şirketleri yatırım planlarını keskin bir şekilde düşürdü ve beklentiler mart ayındaki 0,1'den kasım ayında -9,0 puana geriledi.

Ifo'nun ekonomi uzmanı Lara Zarges, “Yapısal sorunlar ve ekonomik politika çerçevesine ilişkin yüksek düzeydeki belirsizlik nedeniyle şirketler yatırımlarını bekletiyor” dedi.

Ekonomik belirsizlik ve yapısal zorluklar tereddütlere yol açarken, 2025 yılı için de -6,6 puanlık daha hafif bir düşüşle de olsa yatırımların azalması öngörülüyor.

Bu temkinli görünüm, Almanya'nın ekonomik politika çerçevesi ve iş ortamına ilişkin daha geniş endişeleri yansıtıyor.