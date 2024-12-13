Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde düştü

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Ekim 2024'te Almanya'nın ihracatı Eylül 2024'e kıyasla takvim ve mevsimsel faktörlerden arındırılmış olarak yüzde 2,8, ithalatı ise yüzde 0,1 oranında düştü. Ekonomistler yıllık yüzde 2'lik düşüş bekliyorlardı.

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ön sonuçlara dayanarak bildirdiğine göre, ihracat da Ekim 2023'e kıyasla yüzde 2,8 düşerken, ithalat yüzde 1,7 arttı.

Toplamda, Ekim 2024'te Almanya'dan takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış 124,6 milyar euro değerinde mal ihraç edilirken, Almanya'ya 111,2 milyar euro değerinde mal ithal edildi. Dış ticaret dengesi Ekim 2024'te 13,4 milyar euro fazla ile kapandı. Eylül 2024'te dış ticaret istatistiklerinin takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış dengesi 16,9 milyar euro, Ekim 2023'te ise 18,9 milyar euro olmuştu.