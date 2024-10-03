Türk Tuborg'un Sürdürülebilirlik Raporu'na ödül

Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarında etki yaratan örnek projeleri ve iş modellerini öne çıkaran Sürdürülebilir İş Ödülleri, 2024 yılında da 16 kategoride, çok sayıda firmanın yenilikçi, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı uygulamalarını tanıttı.

Türk Tuborg, 2022 raporuyla Sürdürülebilirlik Raporu birincilik ödülünü aldı

Bu yıl 11.’si düzenlenen yarışmada ‘Sürdürülebilir İş Raporlaması’ kategorisinde, aralarında Türk Tuborg’un da olduğu 19 şirket finale kaldı. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına dair çıktıları şeffaflıkla sunan Türk Tuborg, 17 Eylül tarihinde İstanbul’da düzenlenen törende 2022 raporuyla Sürdürülebilirlik Raporu birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk Tuborg, Sürdürülebilirlik Raporunda 2022 yılında 276 bin metreküp su tasarrufu sağladığını, önceki hasat dönemine oranla çalıştığı çiftçi sayısını yüzde 50, son 5 yılda kadın çalışan sayısını ise yüzde 42 artırdığını öne çıkardı. Türk Tuborg, içecek sektöründe Türk Standartları Enstitüsü tarafından sera gazı beyanı doğrulanan ilk firma oldu.